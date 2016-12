Funcionários públicos reivindicam pagamento de salários atrasados em Coari

Cerca de 300 servidores públicos se reuniram nesta terça-feira (27) em frente da sede da Prefeitura de Coari, (município a 363 KM de Manaus), para reivindicar o pagamento de salários atrasados e a resolução de problemas que prejudicam diversas áreas da cidade. Para amenizar os protestos, uma equipe do Batalhão da Polícia de Choque foi encaminhada ao local.

Entre os funcionários que estão prejudicados com o atraso nos vencimentos, está o aposentado Domingos de Jesus Garlúcio de Abreu, 80, que trabalhou como chefe de gabinete do prefeito Raimundo Magalhães, de abril a junho, deste ano e contou que os funcionários públicos estão reclamando a falta de pagamento dos salários de novembro. “Coari está acabada. Fornecedores ainda não receberam, efetivos também não, por isso eles se reuniram na frente da prefeitura para cobrar alguma providência, mas ninguém responde nada. A cidade está um verdadeiro desastre, fedendo”, disse.

Ao falar sobre o pagamento de aposentadorias, Domingos disse que o Instituto de Previdência do Município de Coari, o Coariprev, ainda não pagou o valor referente a dezembro e nem o décimo terceiro. “A Coariprev está me devendo esses dois valores, além de um acordo. O presidente do órgão disse que não pode fazer nada, por não ter recurso para pagar os aposentados. Além desse problema, sabemos que os médicos não receberam, hospitais não tem nada. Acreditamos nesse senhor, mas foi um dos piores prefeitos”, informou.

Segundo a equipe do prefeito de Coari, Raimundo Magalhães, ele encontra-se em Manaus. Em nota, destacaram que a Prefeitura Municipal de Coari (PMC) irá efetuar o pagamento dos funcionários referente ao mês de novembro, hoje, para os efetivos da área de desenvolvimento social, Secretaria Municipal de Esportes e Gabinete, Proteção Civil. A quitação dos débitos, inclui, ainda os salários de comissionados da Secretaria Municipal de Comunicação, Proteção Civil, Procuradoria Geral e a folha dezembro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) da Zona Rural.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o Coariprev, mas não obteve resposta.

Manifestação em Tefé

No município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), a situação é mesma. Profissionais da área de saúde protestaram hoje (27), por falta de pagamento dos salários. De acordo com Vereador Neto Andrade (PSDB), os funcionários reuniram-se na frente do Hospital Regional da cidade, com faixas reclamando do problema. “Os médicos não estão recebendo, estão de greve, por isso resolveram se manifestar”, disse.

Um dos trabalhadores, que não quis se identificar com medo de represálias, contou que a unidade de saúde e demais postos estão sem materiais. “Falta medicamento e outros materiais também. Os médicos estão atendendo apenas em urgência e emergência, pois estão há dois meses sem receber o pagamento dos plantões. Os demais servidores não receberam o décimo terceiro ainda”, detalhou.

A equipe tentou entrar em contato com a prefeitura local, mas não obteve retorno.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO