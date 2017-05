Funcionários dos Correios voltam a trabalhar normalmente nesta terça

O movimento grevista nacional dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) no Amazonas e em todo Brasil chegou ao fim nesta segunda-feira (8). Na decisão os trabalhadores votaram por acompanhar o recuo nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas continuam oficialmente em estado de greve, o que facilita uma nova paralisação a qualquer momento. Os servidores voltam ao trabalho normalmente nesta terça-feira (9).

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios Telégrafos no Amazonas (Sintect-AM), Luis Ribeiro, a categoria deve se preparar para as negociações do acordo coletivo e data base que acontecem em agosto, estando até lá sem previsão de qualquer protesto. “O presidente conseguiu o que queria, que o movimento chegasse ao fim, mas agora que vamos nos preparar para buscar nossos direitos. Não tem outro jeito, só conseguiremos vencer com muita luta”, declara.

A greve da categoria no Amazonas não conseguiu fechar a maioria das agências, que por sua vez continuavam operando, ainda que com efetivo reduzido. Por esse motivo no último fim de semana dos dias 6 e 7, o setor operacional de entrega foi acionado para atuar e surpreendeu a população.

Luis Ribeiro disse que o movimento não fez nenhum enfrentamento nas agências obrigando o fechamento, prevalecendo a consciência de cada servidor. Porém Ribeiro enfatizou que aqueles que resolveram permanecer trabalhando, ficaram sobrecarregados. “Nós queríamos a adesão fosse maciça, porque quando vier a canetada de demissão, não será selecionado como pensam. A empresa vai demitir o necessário para haver pagamento”, declarou.

Entre as reivindicações dos trabalhadores dos Correios está a luta contra a demissão motivada, querem retorno do direito as férias de 2017, são contra o fechamento de agências e pedem a melhoria no plano de saúde da empresa, tudo além da principal reivindicação que é evitar a privatização da estatal.

Trabalhado fim de semana

Por conta da greve e parte do efetivo estar paralisado, o Sintect-AM, informou que alguns servidores que não aderiram ao movimento foram chamados para trabalhar no sábado (6) e no domingo (7). Manauenses se deparam com correspondências na caixa postal de casa, como é o caso da doméstica, Maria José, 45. “Nunca tinha visto chegar encomenda dos Correios ao domingo, fiquei impressionada. Sabia que um setor deles (carteiros) funcionava até o sábado apenas”, contou.

Dentro dessa informação, Luis Ribeiro, disse que as dificuldades começavam quando essas correspondências chegavam em outras cidades e estado para serem entregues, momento que apareceu a defasagem de carteiros que estavam parados do setor de entrega. “Estava tão crítica a situação que esse último sábado e domingo chamaram os trabalhadores que não aderiram ao movimento para atuar. Isso é uma vergonha”, reclamou.

Apenas o centro de encomendas trabalha aos sábados normalmente no regime comum da EBCT. Mas Ribeiro também disse que convocaram o setor para atuar nos dias 6 e 7 para amenizar o acumulo de correspondência fazendo mutirão. Procurado pela reportagem, a empresa Correios não se manifestou sobre o assunto.

Joandres Xavier

EM TEMPO