Funcionários dos Correios anunciam paralisação por falta de segurança em Manaus

Uma semana após o fim da greve nacional dos Correios, uma nova paralisação foi anunciada nesta segunda-feira (16). Desta vez, trabalhadores da unidade localizada na rua Barroso, Centro de Manaus, Zona Sul, reivindicam segurança. Os funcionários foram pegos de surpresa ao chegarem na empresa e perceberem que os vigilantes foram retirados de todos os Correios da cidade.

De acordo com o atendente comercial Herberth Amazonas, a falta de vigilantes coloca em risco a vida dos trabalhadores e dos usuários do serviço. “A gente que vive a rotina lá sabe que já é perigoso, agora sem vigilantes vai ser ainda pior”, afirma ele. O trabalhador relembra que, em agosto deste ano, um segurança foi morto a tiros em uma tentativa de assalto em Rio Preto da Eva (município distante 57 km da capital amazonense).

Leia também: Seguranças reagem, evitam roubo e matam suspeito em agência bancária de Iranduba

Até o momento, apenas a unidade da rua Barroso está parada. Ao todo, fazem parte da paralisação 12 funcionários dos setores de atendimento e operacional. Herberth diz que, em reunião com representante dos Correios, a empresa alegou que a presença de câmeras de segurança e alarme no cofre devem bastar para inibir a ação de assaltantes.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Amazonas (Sintect-AM), Luís Ribeiro, a previsão é de que mais seis agências também entrem na paralisação. “Tem muitos funcionários que estão com medo de trabalhar por que sabem que o risco é grande, principalmente nessas agências fora de shoppings”, diz ele. Ribeiro conta que a agência que existia na rua do Comércio, no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, foi retirada de lá devido aos frequentes assaltos que aconteciam no local.

Em nota, a assessoria estadual dos Correios afirma que as agências funcionam com os itens mínimos de segurança (circuito fechado de televisão, alarme e cofre com fechadura de retardo) e estão operando normalmente.

Relembre o caso de Rio Preto da Eva

Em agosto deste ano, o segurança Manoel Ferreira de Souza, de 33 anos, foi morto a tiros durante assalto na agência dos Correios em Rio Preto da Eva. Os quatro assaltantes tentaram arrancar a arma do vigilante. Ao tentar impedir a ação, Manoel foi atingido por um tiro fatal na cabeça.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Acidente envolvendo moto superesportiva deixa dois mortos na avenida Brasil

Buscas pelo cantor e empresário Michael Lacerda são retomadas nesta segunda



Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo duas motos no Coroado