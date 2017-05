Funcionários de empresa terceirizada protestam contra salários atrasados no AM

Manifestantes reuniram-se na manhã desta terça-feira (23) para protestar contra a empresa RCA Construções, Conservação e Limpeza, na avenida Ferreira Pena, Centro, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. A empresa, que é terceirizada e presta serviços aos hospitais do Estado e Prefeitura, não entrou em acordo com os colaboradores.

A manifestação, que reuniu aproximadamente 60 pessoas, aconteceu após uma tentativa frustrada por parte dos trabalhadores de receberem salários e benefícios atrasados como vale-transporte e auxílio alimentação, durante uma audiência de conciliação na 18ª Vara do Trabalho.

De acordo com a assessoria do TRT, a manifestação durou pouco mais de meia hora . Uma nova audiência foi marcada para a segunda-feira (12).

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para controlar o tráfego.

Laize Minelli

EM TEMPO