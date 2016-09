Funcionários da saúde fazem protesto e denunciam precariedade no atendimento

Um grupo de funcionários terceirizados das unidades de saúde João Lúcio, 28 de Agosto, Platão Araújo, Balbina Mestrinho e Francisca Mendes realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (30), em frente a sede do Governo, avenida Brasil, Zona Oeste, cobrando melhores condições de trabalho e pagamento de salários atrasados.

Os manifestantes também querem que o governo do Estado assuma a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados que deveriam ser pagos pelas empresas terceirizadas que estão sendo investigadas na operação “Maus Caminhos”.

De acordo com o enfermeiro Ney Anderson,34, que presta serviço no Platão Araújo, as condições de trabalho na unidade hospitalar estão precárias. Conforme ele, no pronto-socorro faltam alimentos e material básico para o atendimento. Segundo o funcionário, a falta de seringas tem feito com que algumas cheguem a ser reutilizadas.

“Estamos pedindo condições mais dignas para podermos trabalhar. Não tem comida, não temos local adequado para descanso e muito menos material para trabalhar, nem o básico. Muitas vezes as seringas estão sendo reutilizadas, pois o hospital está sem material”, denunciou o enfermeiro.

Mesmo com os salários atrasados há dois meses, os manifestantes informaram que no momento não pretendem paralisar as atividades em respeito aos pacientes. Os servidores são funcionários das empresas terceirizadas Total Saúde e Salvare. A reportagem entrou em contato com as empresas terceirizadas e com a assessoria do governo do Estado, mas até o momento não obteve respostas.

Por equipe EM TEMPO Online