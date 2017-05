Funcionário de vidraçaria furta relógio em shopping ao trabalhar em obra

O funcionário de uma vidraçaria, identificado como Thiago Araújo Rodrigues, de 25 anos, foi preso por furto na manha desta terça-feira (16), no bairro Beco União, bairro Santo Antonio, zona Oeste da capital, pela equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia, Tiago era funcionário de uma vidraçaria contratada para serviços em uma loja nas dependências de um shopping situado no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. “Tiago era um dos funcionários de uma vidraçaria que estava instalando os vidros do estabelecimento. Na ocasião, aproveitou o movimento e furtou um relógio avaliado em R$ 5 mil, da marca Guess”, informou o delegado Paulo Benelli.

Conforme o delegado, durante depoimento os funcionários da loja afirmaram que apenas Tiago teve acesso ao local onde estava o objeto. “Após ouvirmos as testemunhas, nos dirigimos até a residência de Tiago, que nos recebeu e negou ter envolvimento no furto. Durante revista no quarto dele acabamos encontrando o relógio furtado da loja”, explicou.

Tiago foi indiciado por furto e responderá pelo crime em liberdade. O relógio foi devolvido aos responsáveis pelo estabelecimento.

Com informações da assessoria