Funcionário de supermercado encontra 8 pessoas mortas dentro de caminhão no Texas

O chefe de bombeiros de San Antonio, Charles Hood, disse na mesma coletiva de imprensa que o ar condicionado do veículo não funcionava e não havia água. “Estavam muito quentes ao tato”, disse Hood sobre as vítimas, sem detalhar por quanto tempo o caminhão ficou estacionado em San Antonio.

As câmeras de seguranças mostraram que vários veículos ajudaram socorrer as pessoas que estavam dentro do caminhão sem ar condicionado. “Estamos investigando se trata-se de um delito de tráfico de pessoas”, acrescentou a polícia, que notificou o caso aos serviços de imigração.

Migrantes, principalmente provenientes do México e da América Central, cruzam clandestinamente a fronteira americana todos os dias. No trajeto, são levados por traficantes de pessoas conhecidos como ‘coiotes’, que não raramente abandonam os migrantes que transportam para tentar escapar das autoridades. Muitos migrantes têm sido encontrados abandonados e mortos no norte do México em caminhões abandonados.

EM TEMPO, com informações de agências e Folha Press.