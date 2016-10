Funasa faz reunião com novos prefeitos do interior do Amazonas

Debates sobre projetos para levar saneamento básico e distribuição de água para os municípios do interior do Estado nortearam o encontro dos novos prefeitos do interior do Amazonas, com a equipe técnica da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no “Workshop – Oportunidades Cenários e Perspectivas”.

A reunião foi feita em parceria com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM). Além deste evento, os novos gestores também se encontrarão em Brasília com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) para iniciar articulação e mobilização em defesa dos interesses dos municípios amazonenses.

O objetivo da reunião é estreitar a relação da Funasa com os novos prefeitos eleitos dos municípios do interior do Amazonas para que juntos possam intermediar a chegada de benefícios básicos à saúde da população do Amazonas que mora em comunidades indígenas e em localidades de difícil acesso.

Uma das cidades que já recebeu ajuda por meio do órgão foi o município de Itamarati, que beneficiou 150 famílias com mais de seis quilômetros de distribuição de água encanada, saneamento básico e construção de fossas. “Esta é uma parceria fundamental, não só para Itamarati, mas para todos os municípios que passam por esta situação de dificuldade com saneamento básico e distribuição de água. Nós temos como desafio para os novos gestores, que é a questão logística, e com a comunicação e o incentivo rural vamos fazer com que a população do interior do Estado possa permanecer vivendo lá”, explicou João Campelo, prefeito reeleito de Itamarati e presidente da AAM.

Para Campelo, o objetivo é fortalecer esta parceria dos municípios com a Funasa para que estes novos prefeitos entendam que podem contar com a Funasa sempre que precisarem, para promover melhorias que reflitam na qualidade de vida e em benefícios à saúde dos moradores das cidades e comunidades distantes. “A minha recomendação é que sejam criadas equipes de pessoas e que tenham responsabilidade de servir e ajudar os novos prefeitos a fazerem um governo com responsabilidade”, acrescentou.

O superintendente regional da Funasa, Wenderson Monteiro, explicou que as ações definidas nos encontros com os novos gestores serão refletidas nos próximos quatro anos e garantiu que o foco na saúde pública e inclusão social, por meio de ações de saneamento, é a principal função do órgão. “Nós temos muitos programas, muitas ações com o nosso corpo técnico e os gestores podem contar conosco”, disse. A procuradora da Funasa, Dandara Dantas, que atua em prorrogações de convênios e termos de compromisso, afirmou que está à disposição dos gestores para melhorar o funcionamento das ações nos interiores.

Próximo encontro será em Brasília

A Associação Amazonense dos Municípios (AAM) também reunirá os novos gestores nos dias 24 e 26, em Brasília, para a participação no “Seminário Novos Gestores”. Uma das principais pautas abordadas na ocasião será a pressão que os municípios irão fazer no Congresso Nacional para o cumprimento do Pacto Federativo. O encontro é organizado pela Confederação Nacional dos Municípios.

“Essa mobilização é fundamental para que os municípios tenham mais assistência e os prefeitos consigam realizar os projetos para uma administração pública eficiente. A AAM estará presente em todas as reuniões desse encontro, assim como em todas as pautas que tratam da qualidade de vida nos municípios”, assegurou o presidente da AAM e prefeito de Itamarati, João Campelo.

Segundo o prefeito eleito no município de Maués (distante 259 quilômetros de Manaus), Júnior Leite, o encontro é uma ferramenta primordial para a realização de uma boa gestão. “Os novos prefeitos precisam entender minuciosamente todas as peculiaridades da administração pública e através desse encontro podemos ter acesso mais facilitado à essas ferramentas”, afirmou.

Leite destaca ainda a participação da AAM para a realização desse tipo de evento. “Através de uma associação atuante, teremos mais facilidade de circulação no Congresso Nacional, e isso assegura mais sucesso para as nossas demandas”, acrescentou.

“Mais de 80% dos prefeitos eleitos estarão em sua primeira administração pública municipal. Por isso, a AAM se faz tão presente nesse acompanhamento da gestão antes mesmo de eles assumirem os cargos. Queremos ajudá-los de maneira objetiva na gestão municipal”, explicou João Campelo. Mais informações a respeito do encontro podem ser obtidas diretamente no site da CNM, www.cnm.org.br.