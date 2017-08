Fumaça pode render multa alta de até R$ 50 mil para motoristas de Manaus

Penalidades para quem tiver veículo com muita fumaça pode variar entre R$ 14 mil e R$ 50 mil, dependendo da gravidade – Ione Moreno

Quem continuar com o veículo com motor emitindo muita fumaça, pode sofrer consequências graves no bolso. As multas podem variar entre R$ 14 mil e R$ 50 mil, conforme o Departamento de Licenciamento (Delic) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), dependendo da gravidade de cada caso.

Em relação à demanda para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), que é a documentação que auxilia o órgão no controle dos veículos movidos a diesel, nos primeiros seis meses deste ano houve aumento de 16% nas buscas da regularização em relação ao ano anterior, demonstrando que os proprietários estão se conscientizando, aos poucos, em manter os veículos em situação regular.

Só no ano passado, a Semmas licenciou um total de 5.746 veículos movidos a diesel, de janeiro a dezembro do ano passado, com a emissão de Certificados de Registro Cadastral (CRC) para empresas que mantêm frotas na cidade. Este ano, até julho, já são 3.346

veículos solicitantes.

Além do preço salgado da multa, a poluição ocasionada por esse tipo de equipamento pode trazer outros tipos de consequências. De acordo com o médico Winner Boer, respirar a fumaça representa sérios riscos à saúde.

“Para quem já sofre de doenças pulmonares como asma, fibrose e doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, é um risco, pois pode vir a agravar o quadro dessas enfermidades, e quem não tem enfermidades respiratórias pode adquiri-las. A inalação constante da fumaça produzida da queima de combustível fóssil, pode ocasionar até câncer”, disse o clínico.

A professora Viviane Bitar, mãe do pequeno Bernardo Bitar, de 2 anos e 10 meses, disse que seu filho já sofreu crises respiratórias e tem muito cuidado ao sair de casa com ele.

A poluição ocasionada por esse tipo de equipamento pode trazer outros tipos de consequências

“Sei que acontece muito de aparecer um carro com fumaça escura, procuro manter os vidros fechados do nosso veículo. Mas mesmo assim ele ainda tem um pouco de contato. Sempre estou com uma toalhinha para quando precisar andar com ele em via pública e passar um carro desses, para que eu possa protegê-lo”,

contou a professora.

Melhora

Quanto aos órgãos destinados à legislação de trânsito, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informou, por meio de nota, que é de competência estadual fiscalizar a emissão de poluentes dos veículos, conforme descrito na nota.

Já o Departamento Estadual de Trânsito (Detran – AM) informou ainda que não possui registros desse tipo de multas, por serem de responsabilidade municipal.

O departamento explica ainda que estão sendo realizados trabalhos na elaboração de uma portaria estadual, que obrigue veículos a efetivar a vistoria ambiental na hora que forem proceder ao licenciamento.

