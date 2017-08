‘Fulô’ terá show de Xote Puladin e do grupo Recanto no fim de semana

O bar fica localizado na rua São Roque, n° 30, bairro Alvorada 1 – Divulgação

Com uma programação arretada neste final de semana, o Fulô de Mandacaru Bar e Petiscaria apresenta nesta sexta-feira (4), o grupo Xote Puladin, banda tradicional de Manaus, e no sábado (5) nada menos que o grupo Recanto, com um pagode de primeira.

O Fulô tem se destacado nas apresentações e o estilo da casa “Xotezin” tem agradado os frequentadores. Os agradecimentos, elogios e pedidos foram tantos que a casa tem atraído dezenas de pessoas. O bar fica localizado na rua São Roque, n° 30, bairro Alvorada 1.

Leia também: Acenda a fogueira: 10 bairros de Manaus terão festival folclórico no fim de semana

“O nosso point forte é de quinta a domingo, nas sextas-feiras as bandas de xote tem se destacado e a galera tem gostado muito. O pagode também é uma ótima pedida da casa”, explicou a proprietária Danny Albuquerque.

As apresentações e o estilo da casa “Xotezin” tem agradado os frequentadores

No sábado (5), o grupo Recanto é quem comandará o palco do Fulô, que abre às 12h, com feijoada, e um grande repertório musical, das antigas até as inéditas músicas do pagode. No domingo (6), o bar abrirá apenas para almoço, das 12h as 17h.

Entre as especialidades da está o famoso ‘Afoga Baleia’, bebida feita com vodka, Kiwi, caju ou morango, além de picolé de limão, que são bastante requisitados, além claro da cerveja “canela de pedreiro”. O Fulô se destaca também em seus petiscos como arrumadinho de carne de sol e escondidinho de carne seca e camarão, entre outras delícias.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Banda Critical Age celebra 12 anos de Porão em show com convidados nesta sexta

Show Grande Encontro traz Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo a Manaus

Senac Amazonas promove aula show sobre corte de cabelo masculino