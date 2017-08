Fulô amplia cardápio de pratos típicos do Nordeste e conquista manauaras

Ele afirma que outras novidades estão no planejamento do Fulô, por conta da grande aceitação do público

Se estava bom, agora ficou melhor ainda. O Fulô de Mandacaru Bar e Petiscaria acabou com a ansiedade da sua clientela e adicionou ao seu cardápio mais alguns pratos típicos do Nordeste brasileiro.

O famosíssimo Carneiro Guisado, muito esperado pelos clientes, chegou e já está a disposição no estabelecimento, situado na rua São Roque, bairro Alvorada 1, próximo à agência do Bradesco.

Outro super aguardado é o sarapatel de Carneiro, além da buchada de bode, carne de sol, filé a parmegiana, camarão a parmegiana, entre outros quem podem ser adquiridos a preços entre R$ 15 e R$ 30.

“A procura dos clientes, principalmente nordestinos, vem aumentando e buscando a variedade da culinária do nosso bar e resolvemos incluir novos pratos”, disse o proprietário Mariomar Junior.

O bar fica localizado no bairro Alvorada

Ele afirma que outras novidades estão no planejamento do Fulô, por conta da grande aceitação do público. “Os clientes estão provando e aprovando o nosso cantinho, e estamos percebendo pelo feedback, eles estão sempre voltando e trazendo amigos para conhecer também”, finalizou.

Com informações da assessoria