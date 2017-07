Fuja dos vírus: Google lança atualização para identificar sites inseguros

As empresas tem até outubro de 2017, quando o sistema entra em vigor, para se adequar as mudanças | Divulgação

Com o objetivo de aumentar a segurança das informações transmitidas na internet, o Google lançará uma nova atualização em seu browser que permitirá aos usuários identificarem sites que não utilizam o protocolo de criptografia de informações: o HTTPS. Deste modo, todos os sites em que seja possível a transmissão de informações – sejam em formulários, barras de buscas ou dados de compra – e que não utilizam o protocolo HTTPS, terão o aviso “Não Seguro” de maneira visível ao usuário.

Segundo o consultor de marketing digital da WSI, Eduardo Storini, esta é “uma forte maneira do Google incentivar essa mudança por parte das empresas a usarem o protocolo HTTPS.”

Ainda segundo Eduardo Storini, o protocolo HTTPS evita que pessoas mal intencionadas possam ter acesso às informações dos usuários, como senhas, por exemplo: “O curioso que receptar as informações que você está transmitindo não será capaz de identificá-las, e dessa forma você aumenta o nível de proteção dos seus dados”.

Entenda como o sistema funciona

As mudanças entrarão em vigor a partir de Outubro de 2017, e as empresas e sites precisam se adequar para evitar que isso impacte na forma como os visitantes acessam seus sites.

Uma boa maneira de conduzir a migração do protocolo HTTP para o protocolo HTTPS e evitar problemas com o Google é através de uma auditoria de SEO, que pode ser feita tanto por profissionais da área ou por softwares especializados. Neste link, auditoria SEO, é possível realizar uma auditoria SEO e verificar se seu site está de acordo com as diretrizes do Google.

