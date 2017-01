Fugitivos do Ipat são recapturados; um deles é braço direito de pistoleiro de facção

Apontado pela polícia como braço direito do traficante e pistoleiro “Billy”, o foragido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Janderson da Silva Lobato, o “Cica”, 21, foi recapturado na manhã desta sexta (20), na rua Beija-flor do conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, Zona Norte. Na ocasião, outro fugitivo do Ipat, Paulo Ricardo Araújo Monteiro, 29, também foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, “Cica” é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como autor de mais de 10 assassinatos a mando de “Billy” e do traficante “Diego”.

Ainda segundo os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), após uma investigação sobre o paradeiro de “Cica”, a equipe conseguiu efetuar a prisão do suspeito dentro da casa de familiares dele. Em depoimento, “Cica” afirmou que fugiu do presídio no dia 1º deste mês, algumas horas antes do massacre do Complexo penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele também confessou que teme ser morto pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

A polícia garante ainda que os depoimentos dos fugitivos reforçam a afirmativa de que a rebelião foi um ato planejado há meses e que todos os integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) sabiam de todo o processo.

De acordo com a DEHS, “Cica” matava desafetos nos bairros da Zona Norte de Manaus (Nova Cidade, conjuntos Cidadão 5 e 6, João Paulo e parte do Monte das Oliveiras). O fugitivo estava preso desde 2014 por tráfico de drogas.

A dupla foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e depois encaminhados ao Ipat.

Ana Sena

EM TEMPO