Fugitivos de Roraima são presos na Zona Norte de Manaus

Maxuwel Castelo Branco, 23, mais conhecido como ‘Feijão’, e Walteirto de Alemida Silva, 49, o ‘Goiano’, foram apresentados na tarde desta segunda-feira (6), na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), localizada na rua Sete de Abril, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste. Os dois eram foragidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), localizada na zona Rural de Boa Vista, capital de Roraima.

Segundo o titular da Derfd, Adriano Félix, as ações foram realizadas em parceria com a Divisão de Inteligência e Captura (Dicap) e policiais militares do Departamento de Informações e Inteligência (DII) de Roraima. “O nosso trabalho aqui foi dar o suporte técnico para prender os dois. A prisão deles foi o resultado de três meses de investigações e agora vão ser encaminhados para o sistema prisional. São duas pessoas de alta periculosidade que não podem ficar soltos “, disse.

‘Feijão’ foi preso na manhã deste domingo (5), por volta das 7h, na residência onde morava, situada na rua Santa Helena, bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. De acordo com Roney Cruz, da Dicap, Maxuwel cumpria pena na Pamc por homicídio e roubo e fugiu em novembro de 2016 para Manaus. “Ele tinha envolvimento com a morte de policiais civis e militares. Além de ser membro do PCC”, completou o delegado.

Já ‘Goiano’ foi interceptado na Gravataí, Conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova.

Roney Cruz, chefe do Dicap, detalhou que ‘Goiano’ teve participação em um triplo homicídio que aconteceu em 1999, no estado de Goiás. Após o crime fugiu para Roraima, em 2010, onde cumpriu pena, mas há três meses escapou para Manaus, onde passou a trabalhar como mototaxista.

“Ele está no Amazonas há quase sete anos. Depois que ele se sentiu seguro, tirou a carteira de habilitação, comprou dois carros. Ele confiou na impunidade”, disse a autoridade policial, ressaltando que Maxwell ainda teria vindo para Manaus para executar ordens do PCC.

Maxuwell vai ser encaminhado para Penitenciária de Monte Cristo, em Roraima, e Walteirto vai para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde fica à disposição da Justiça de Goiás.

Manoela Moura

EM TEMPO