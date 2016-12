Fugitivos de Manaus são capturados em Nova Olinda do Norte; suspeitos iriam matar desafetos na cidade

Nilson Tavares dos Santos, 34, e Jhoni Dias de Souza, 33, foram presos, na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro do Sol, no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). Por meio de uma denúncia anônima, a polícia recebeu a informação de que três homens, que estavam na cidade, eram fugitivos do sistema penitenciário da capital amazonense.

A viatura da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) se deslocou para o bairro e encontrou Nilson sentado em uma sarjeta, que ao avistar a viatura tentou apreender fuga. Entretanto, ele foi detido logo em seguida.

Ainda durante a abordagem, os policiais cercaram um casebre de madeira situado nas proximidades, onde havia mais dois suspeitos. Nessa ocasião, apenas Jhoni Dias de Souza, 33, foi capturado.

Nilson era do regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Jhoni cumpria pena na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Ao serem interrogados, eles confessaram que faziam parte de uma facção criminosa e estavam no município para “acertos de contas” (termo utilizado para execução na linguagem policial).

Na ocasião, foram apreendidos uma pistola PT 640 Taurus, sete munições intactas, uma porção de entorpecentes, dois celulares, uma machadinha, um martelo, dois terçados, uma faca, um relógio, cinco cadeados e R$ 186 reais em espécie. O material e os presos foram encaminhados à 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria