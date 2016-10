Fugitivo do Vidal Pessoa é preso no São Jorge; indivíduo estava escondido embaixo de cama

Mais um – dos onze fugitivos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa – foi capturado na manhã desta sexta-feira (14). Rodrigo Oliveira Correa, 26, foi preso em uma residência localizada na rua da Cachoeira, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Denis da Silva, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial capturou o indivíduo após uma das pessoas da área informar à guarnição onde sujeito estava escondido.

“O indivíduo foi encontrado escondido embaixo de uma cama, na casa da ex-esposa. Quando vimos o nome no registro, identificamos que era um dos foragidos da cadeia”, disse.

Rodrigo, que é o terceiro fugitivo a ser capturado, foi encaminhado para o 21º Distrito Integrado Policial (DIP).

A Fuga

Os onze internos da Cadeia Pública, localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, fugiram no último domingo (9), por volta das 23h, após serrarem uma grade e usar uma ‘Tereza’ (corda feita de lençol).

Seguem foragidos: Cassio Roberto do Santos Bueno, Franrley Pantoja Braga, Jackson Pablo Gouvea Neves, Jefferson Trindade do Rosário, Marcos Felipe Tavares Mota, Patrick João dos Santos Melo, Silvio Washington da Silva Reis e Welligton Camargo da Silva. Os que já foram capturados são: Alisson Silva Rocha, Denílson as Silva Gadez, e agora Rodrigo Oliveira Correa.

Quem tiver informações sobre algum dos fugitivos nas ruas da cidade, ou em outros locais, pode entrar em contato com a polícia pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos informantes será preservada.

Portal EM TEMPO