Fugitivo do Ipat posta foto nas redes sociais

Pelo menos 86 presos conseguiram fugir do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no quilômetro 8 da BR-174, na tarde deste domingo (1º), segundo fontes da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Dois dos fugitivos chegaram a postar fotos, nas redes sociais, ainda quando estavam escondidos no meio do mato.

Brayan Bremer Quintelo Mota postou uma foto, junto com outro preso, logo após escaparem do Ipat. Em sua rede social o detento, que cumpria pena pelo crime de receptação, relatou estar escondido na mata e sujo de barro. “Tamos todo sujo d barro (…) mas o q vale e a liberdade”, escreveu.

Até o a noite deste domingo, apenas nove presos haviam sido recapturados pela polícia.

Correria

Logo que a fuga foi descoberta, centenas de parentes de presos que estavam dentro do Ipat foram obrigados a deixar a unidade prisional. Houve muita correria e desespero. Algumas pessoas passaram mal. Um grupo de familiares, inclusive, chegou a fazer uma oração coletiva em frente ao portão de entrada do presídio.

Márcio Azevedo

Portal EM TEMPO