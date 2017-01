Fugitivo do Ipat é recapturado na Zona Oeste

O fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Michael Jorge dos Reis Pina, 20, foi recapturado na manhã desta quinta-feira (19), dentro da residência onde morava, na rua Saia Branca da comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste.

Em depoimento, Michael confessou que fugiu da unidade prisional no dia 1º deste mês, quando vários detentos fugiram por meio de um túnel cavado em uma das celas do presídio. Para os policiais, o fugitivo disse que já sabia que ia haver rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e que, por medo de ser morto, optou pela fuga.

Conforme os policiais civis da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), após uma denúncia feita pelo 181, informando o paradeiro do detento, os policiais foram até o local. No momento em que viu a viatura, Michael ainda tentou fugir correndo e pular o muro da casa, mas acabou sendo capturado.

O fugitivo passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e está sendo levado ao Ipat onde deve cumprir a pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ana Sena

EM TEMPO