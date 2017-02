Fugitivo do Compaj é recapturado pela Rocam

Marcos Fabrício da Silva Souza foi preso no começo da tarde deste domingo (5) na rua Cumaru, no bairro Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele era um dos internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que fugiu no dia da rebelião no dia 1º de janeiro.

A captura aconteceu entre 12h30 e 13h e foi realizada pela equipe da Ronda Ostensiva Comunitária Cândido Mariano (Rocam) após informações anônima via Whatsapp pelo número 99280-7574.

De acordo com o Tenente Rodrigo Souza da Rocam, os policiais foram no endereço indicado e encontraram o suspeito no local.

“No início ele mentiu o nome dele, mas depois conseguimos que ele falasse o nome verdadeiro e também confessou que tinha fugido no dia da rebelião no Compaj”, relatou o PM.

Ainda segundo a autoridade policial, Marcos cumpria pena no regime fechado por roubo e tentativa de homicídio.

O suspeito foi encaminhado para o centro de recebimento e triagem do Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM).

Manoela Moura

EM TEMPO