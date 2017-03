Fugitivo do Compaj é recapturado em Careiro Castanho

Erivan de Jesus Ferreira, 25, foragido do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi recapturado, nesta quinta-feira (2), por policiais civis no município de Careiro Castanho (distante 102 km de Manaus). A ação policial foi realizada por policiais da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado titular da 34ª DIP, Danniel Antony, Erivan empreendeu fuga do Compaj durante rebelião que aconteceu no dia 1° de janeiro deste ano. O infrator cumpria pena na unidade prisional por tráfico de drogas e roubo. O delegado explicou ainda que os policiais chegaram até o procurado da Justiça após ser formalizada na 34ª DIP ocorrência de roubo naquele município.

“Estávamos de campana desde o início do mês de fevereiro. Nesta quarta-feira (1º) recebemos informações sobre o local onde Erivan estaria. Conseguimos interceptar o infrator na residência da família dele, situada na avenida Belo Horizonte, bairro Sebastião Borges”, declarou o delegado.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Erivan será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

EM TEMPO

Com informações da assessoria