Fugitivo do Compaj é preso por uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo

Tiago de Araújo, 26, fugitivo do do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi recapturado nesta quinta-feira (23), na Ponte do Peixe, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, após denúncia anônima. No momento da prisão ele utilizava documentação falsa e portava uma arma de fogo de uso restrito.

A ação policial foi realizada pela equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular Demetrius Queiroz.

De acordo com o a autoridade policial, a equipe de investigação do 8º DIP chegou até Tiago após receber delações, feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que o infrator estaria andando armado naquela região e utilizando um documento de identificação falso.

“Assim que tomamos conhecimento da informação nós fomos até ao local indicado. Ao chegarmos à Ponte do Peixe realizamos a abordagem. Tiago não demonstrou resistência. Durante revista encontramos em posse dele uma pistola ponto 40, 12 munições do mesmo calibre e cerca de R$ 400 em espécie. Na ocasião, ele apresentou Registro Geral (RG) com o nome de outra pessoa”, explicou o titular do 8º DIP.

Na delegacia, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que o infrator cumpria pena no Compaj por roubo majorado, quando há o uso de arma de fogo durante a ação criminosa; tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dessa vez Tiago foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será levado para para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

