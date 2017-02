Fugitivo do Compaj é preso por matar adolescente de 15 anos

O foragido do regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Eder Queiroz Nascimento, 34 anos, conhecido como “Passa Sábado”, foi preso na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Eder foi recapturado após os trabalhos de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é suspeito de ter assassinado com cinco tiros o adolescente Marcos Vinicius Lima de Souza, de 15 anos. O crime teria acontecido no dia 4 de fevereiro, na travessa 29, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

De acordo com o delegado adjunto da DEHS, Torquato Mozer, a motivação do assassinato seria uma dívida que o adolescente tinha com o foragido por causa de um celular roubado .

“O suspeito teria roubado um celular e teria passado o aparelho para o adolescente, que em seguida teria vendido por R$ 300,00 e não repassou a quantia para Eder, que dias depois foi ao encontro de Marcos Vinicius fez os disparos nele em um terreno baldio”, disse o delegado.

Em depoimento na delegacia, Eder confessou a autoria do crime. Segundo informações da Polícia Civil, ele já respondeu pelos crimes de estupro, agressão física contra a mulher, roubo e desde 2012 estava preso por furto no regime semiaberto do Compaj.

“Ele estava constando como foragido por não retornar à unidade prisional e não atender ao processo de detenção”, informou Mozer.

Eder foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. E deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Daniel Landazuri

EM TEMPO