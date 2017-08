Fugitivo do Compaj é preso por assalto à loja no Dom Pedro e corrupção de menores

João foi levado para o 19º DIP – Divulgação

O foragido da justiça, João Bosco Pereira Soares Filho, de 23 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), por policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele é suspeito por assalto e corrupção de menores e já foi anteriormente condenado por roubo. Três adolescentes de 14, 16 e 17 anos, que estavam com ele, foram apreendidos.

De acordo com a Policia, o homem aguardou do lado de fora de um loja de conveniência, na Avenida Pedro Teixeira, na Zona Centro-Oeste de Manaus, enquanto os adolescentes praticavam assalto dentro do local.

Durante a ação, que foi filmada por circuito de câmeras, um dos adolescente aparece agredindo um taxista que estava no loja de conveniência. Os suspeitos fugiram levando R$ 400 e outros objetos.

Segundo Paulo Benelli, delegado do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o grupo foi detido quando se deslocava para ir a uma festa de forró, logo após o assalto, no Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste.

Leia também:Acusado por homicídios, foragido do Compaj é preso no Nova Cidade

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAI). João será levado para audiência de custódia por conta do flagrante.

Ainda segundo delegado, ele poderá ir para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) ou voltar para Compaj. A confirmação deverá ser dada na terça-feira (29).

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Massacre no Compaj vira documentário e será exibido nesta sexta na UEA

Dois foragidos do Compaj são recapturados após denúncia

Duzentos presos vão responder na Justiça pelo massacre no Compaj