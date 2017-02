Fugitivo do Compaj é preso no Nova Cidade

O foragido da Justiça Anderson Santana Ferreira, 29, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), por policiais Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), após uma denúncia anônima, na residência onde morava, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o homem estava foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde o dia 1º de janeiro, quando ocorreu a rebelião que deixou 56 mortos na unidade prisional.

Anderson Ferreira responde por homicídio e ocultação de cadáver no município de Borba (a 151 Km de Manaus), onde foi preso pela primeira vez em 2011, mas fugiu para a capital. Ele também responde pelo crime de assalto, crime ocorrido em agosto de 2013, em condomínio de luxo no Vieiralves em Manaus.

De acordo com o secretário executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, no momento da prisão não houve reação por parte do foragido. “A equipe chegou ao local por volta da 9h, ele ainda estava dormindo, e não esboçou nenhuma reação à prisão. Após consulta no sistema constatamos que, de fato, se tratava de um foragido do Compaj, um preso de alta periculosidade”, disse.

Anderson será reencaminhado ao Compaj.

Com informações da assessoria