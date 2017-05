Fugitivo condenado a 32 anos de prisao é preso com drogas no bairro Compensa

Marcos Phelippe Mendonça Marinho, de 30 anos, fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ), desde o 1° de janeiro, foi recapturado na manhã desta quinta-feira(18), por tráfico de drogas e roubo, após denúncia anônima.

Com base em denúncias recebidas pelo whatsApp, a Polícia recapturou o fugitivo. Marcos comercializava drogas na Zona Oeste de Manaus, no bairro Compensa. Ele foi preso no conjunto Ajuricaba, Rua C11, em uma casa verde, S/N., local onde reside.

Durante a abordagem policial, foram encontradas com o fugitivo, 178 trouxinhas de oxi, quatro trouxinhas de cocaína , 52 trouxinhas de maconha skunk, dois porções de maconha skunk, uma porção de oxi, uma balança de precisão e material para embalagem e comercialização de droga.

Marcos possui condenação de 32 anos e terá seu mandado de prisão cumprido. Ele foi flagranteado por tráfico ilícito de drogas e será encaminhado para audiência de custódia.

Com informações da assessoria