Fugitivo acusado de roubo e tráfico é preso em Manaus

Bruno Célio Pinheiro Macedo, 35, fugitivo do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi preso nesta quinta-feira (30), por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Especiais (Seaop), em uma residência na avenida Precioso, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Durante a prisão, o fugitivo se identificou com o nome do irmão, já falecido. Os policiais chegaram até Bruno após ligações anônimas feitas ao 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Por volta de 9h30 da manhã, os policiais fizeram o cerco na casa do suspeito, onde estava Bruno e o irmão dele. Segundo a equipe de policiais, ele não ofereceu resistência à prisão. Em revista no imóvel nada foi encontrado.

O secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, contou que, no momento da prisão, o suspeito ainda tentou enganar os policiais informando outro nome. “Consultamos o sistema e confirmamos que se tratava de Bruno Célio e que ele usava o nome do irmão para se livrar dos crimes”, disse.

Bruno estava foragido desde janeiro de 2016 e responde pelos crimes de receptação e roubo de carro e motocicleta, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele será encaminho de volta ao Compaj.

Com informações da assessoria