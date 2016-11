Fugindo da crise, venezuelanos encontram em Manaus uma oportunidade de fuga para melhorar de vida

A crise econômica que se alastrou na Venezuela tem feito milhares de pessoas cruzarem a fronteira para pedir refúgio no Brasil. A principal porta de entrada é por Roraima, mas como o Estado já não apresenta mais estrutura para atender o número de imigrantes, a principal rota de fuga tem sido Manaus. Alguns vêm sozinhos, outros em grupo. Por dia, mais de cem venezuelanos tentam permissão para ficar no Brasil.

Dados estatísticos da Polícia Federal apontam que, em 2014, 73 venezuelanos se refugiaram no Estado, enquanto em 2015 o número subiu para 367, e somente nos primeiros meses deste ano foram contabilizados 115 venezuelanos com pedido de refúgio. Em todo o país, esse número é ainda maior: 8.040 mil são os venezuelanos que estão com registro ativo.

Além da perseguição política, umas das principais reclamações contadas por quem vem para o Brasil é a falta de alimentos e de materiais de higiene. A venezuelana técnica em administração tributária Anyele Rodriguez, 29, contou ao EM TEMPO como foi sua rotina desde que saiu da sua casa e percorreu os mais de 1,5 mil quilômetros da cidade de Puerto Ordaz, no sudeste da Venezuela, para a capital Manaus.

“Pensei em vir para o Brasil ainda no ano passado e desde então comecei a juntar dinheiro. Todo mês eu guardava um pouco. Quando resolvi viajar, em julho deste ano, vendi geladeira, fogão, cama, tudo o que eu tinha, e comprei as passagens. O principal motivo da viagem é que na Venezuela não tem alimento para todo mundo, você passa fome com essa crise. Qualquer alimento que você encontra, eles cobram muito caro. Neste momento eu me lembro que meus pais vão ter de escolher entre almoço ou jantar, pois eles só têm comida para uma refeição no dia”, disse a administradora.

Com pouco mais de R$ 400 no bolso, a administradora explicou que pegou ônibus e veio para o Brasil. Após dois dias cansativos de longas e perigosas estradas, chegou a Manaus e conheceu a proprietária de um salão de beleza localizado no bairro Parque 10, Zona Centro-Oeste. “Troquei de profissão para ser manicure. Eu sabia fazer unhas, então bati na porta do salão e consegui uma vaga. Fiz um teste e fiquei trabalhando. Deixei 14 familiares para tentar uma vida melhor aqui e assim ajudar quem ficou por lá”, disse.

De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Marcelo Rezende, o indeferimento dos pedidos de refúgio solicitados por venezuelanos não é de responsabilidade da PF. “Todos os dias a Polícia Federal recebe pedidos de imigrantes para que fiquem legalizados, mas, alguns pedidos acabam sendo indeferidos pelo Ministério da Justiça”, disse a superintendente.

Embora exista fiscalização, venezuelanos em situação irregular conseguem chegar. Na fronteira, a cidade de Pacaraima-RR vive atualmente um cenário de filme pós-guerra. Lixo amontoado nas ruas etrânsito bagunçado são os principais causas da desordem. A procura por alimento é tão intensa que até farmácias e lojas de roupas estão vendendo arroz, açúcar, macarrão e óleo a preços exorbitantes.

As dificuldades naquele país podem ser vistas em todos os lugares. Ondas de violência, como assaltos e homicídios, tiveram aumento nos últimos meses, tudo pela falta de alimentos. Pessoas estão se matando por conta da falta de comida. Segundo familiares de Anyele Rodriguez, um quilo de café pode custar até R$ 50.

“Se você se manifestar contra o governo venezuelano, você é preso e pode até ser morto. Nas celas dos presídios, tem casos de presos que comeram outros presos por conta da fome. Acontece canibalismo nos presídios de lá. Não vou deixar meus pais num país com essa situação. Você não pode andar na rua com um pão que atacam você”, disse.

Ajuda humanitária

Embora a xenofobia sentida – tanto por brasileiros quanto por venezuelanos – seja presente e perceptível nas ruas, algumas comunidades recebem essas pessoas e auxiliam temporariamente quem necessita. Entre as comunidades que ajudam refugiados, está a paróquia de São Geraldo, na Constantino Nery. De janeiro a novembro, mais de 200 venezuelanos compareceram na porta da igreja pedindo por alimento e emprego.

Conforme a coordenadora da casa de apoio a crianças imigrantes da paróquia, Rozana Nascimento, aulas de língua portuguesa e estadia são oferecidas periodicamente.

“Não temos muitos recursos para ajudar a todos como gostaríamos, mas, ajudamos principalmente no sentido da regularização de documentação deles para que encontrem emprego com facilidade e assim deem início a uma nova vida”, disse.

A esperança é o que move Anyele e a amiga, a cabeleireira Jamili Lando, 49, que já trouxe o marido e os três filhos, assim como fez o ex-administrador Elvis Useche, 27. Ele trouxe o pai, irmãos e na casa onde mora já residem doze venezuelanos, todos em situação legal com a Justiça. “Aqui no Brasil você respira um ar diferente.

Mesmo que os costumes e a língua sejam diferentes, você se adapta facilmente. Eu melhorei de vida, mas, só vou me realizar completamente quando conseguir trazer minha mãe e meu pai até o fim deste ano”, concluiu a manicure.

O EM TEMPO tentou contato com o Consulado da Venezuela, com sede localizada no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, mas, não obteve nenhum posicionamento sobre a ajuda oferecida aos imigrantes.

Deportações cresceram

As deportações de venezuelanos na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, cresceram 824% neste ano em comparação com o ano passado.

De acordo com a Polícia Federal, já foram deportados 445 venezuelanos neste ano, ante 54 em 2015. O local é a principal porta de entrada dos estrangeiros que têm deixado o país para buscar comida e moradia em cidades do Estado.

Já são 30 mil, segundo o governo de Roraima, os venezuelanos que deixaram seu país com a crise de abastecimento e cruzaram a fronteira com o Brasil, inundando cidades como a fronteiriça Pacaraima, porta de entrada dos estrangeiros do país vizinho, e a capital, Boa Vista.

O crescimento de deportações é proporcional ao agravamento do que Roraima classifica como crise humanitária. Em 2014, foram apenas 33, o ano todo.

Atendimentos hospitalares, violência, casos de malária e prostituição apresentaram crescimento no Estado nos últimos meses e é comum encontrar venezuelanos dormindo nas ruas, em imóveis invadidos e na rodoviária.

Segundo a PF, entre 13 de outubro do ano passado e o mesmo dia deste ano, entraram no Brasil, via Pacaraima, 58.463 venezuelanos. O número, no entanto, não representa o total de habitantes do país vizinho que imigraram para o Brasil, e sim o trânsito – um estrangeiro pode ter entrado várias vezes.

A fronteira entre Brasil e Venezuela é seca, ou seja, qualquer pessoa pode, caminhando, entrar no país sem a necessidade de passar pelos órgãos de fiscalização.

Luis Henrique Oliveira

Jornal Agora