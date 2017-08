Fuga em massa: mais de 30 infratores abrem buraco no muro e deixam centro socioeducativo na Alvorada

Polícia devolve infratores fugitivos ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa – Daniel Landazuri

34 menores infratores fugiram na manhã desta segunda-feira (7) do Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, Zona Centro Oeste. A Polícia Militar faz uma força tarefa com todo o efetivo do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e conta com apoio de um helicóptero. Até a publicação desta matéria, 22 adolescente haviam sido recapturados.

De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante as aulas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) que acontecem no período matutino, os 34 fugitivos, divididos em quatro turmas, arrombaram as portas das salas, foram para a quadra de esportes e de lá para os fundos do Centro, onde fizeram um buraco no muro com o auxílio de uma tampa de bueiro.

Graça Prola deu entrevista à imprensa em frente ao Dagmar Feitosa logo após a fuga – Arthur Castro

“As atividades do Centro estão paralisadas. Já chamamos a empresa que dá manutenção predial para fazer os reparos no muro e retomar a segurança pedagógica necessária. A Polícia Militar deve executar uma revista na unidade, que será feita com acompanhamento de nossos técnicos, para não ter nenhum exagero”, disse a secretária Graça Prola.

Helicóptero da Polícia Militar auxilia nas buscas dos menores infratores que fugiram – Arthur Castro

Os primeiros detentos foram recuperados ainda nas ruas do Alvorada. Alguns moradores do bairro contaram que fugitivos foram vistos entrando em ônibus coletivos. “Fui pegar meu filho na escola e vi os menino correndo descalços, só de bermuda. Eles pararam o ônibus da linha 222 e obrigaram o motorista abrir a porta e entraram”, contou uma dona de casa, de 40 anos, que pediu para não ser identificada.

O Samu foi acionado para prestar atendimento médico a um dos adolescentes que ficou ferido ao tentar fugir da equipe policial. A polícia continua as buscas em toda a capital. “Estamos fazendo a varredura pra garantir a segurança da população. Até o final do dia esperamos estar com todos os infratores recapturados e iremos repassar mais detalhes dessa força tarefa”, informou o tenente Laio Pontes, da Rocam.

