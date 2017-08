‘Fuá’ realiza edição no domingo com arrecadação para Casa de Acolhimento LGBT+

A Feira Urbana de Alternativas (Fuá), evento que busca difundir ideais de sustentabilidade, por meio de atividades socioeducacionais, além de promover a economia criativa, terá nova edição no próximo domingo (13), em Manaus. Com reunião de cultura, arte e gastronomia no mesmo local, o Fuá acontece na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), de 9h às 19h, na Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10.

Com a temática “Água”, nessa edição, a arrecadação de doações ficará por conta do Manifesta LGBT+, que receberá alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, limpeza e roupas que serão destinadas ao projeto Casa de Acolhimento .

As atividades começam a partir das 9h, com: prática de yoga, acroyoga, feira criativa, feira gastronômica, feira hortifruti do Rio Preto da Eva, exposições, intervenções artísticas, massagens, shows musicais e palestras.

O ciclo de palestras intitulado “Águas Amazônicas”, contará com a presença de Amélia Nogueira (UFAM), Rosana Villar (Greenpeace) e César Chirosa (CEPAM), tendo início às 14h no auditório Lídia Parisotto.

Agenda:

Fuá ( Feira Urbana de Alternativas)

Data e hora: 13 de agosto das 9 às 19h

Local: FAS – Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10

Doações: Arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, limpeza e roupas pelo grupo Manifesta LGBT+.

Entrada: Grátis

