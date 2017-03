Frota é reforçada com 30 novos ônibus

A renovação da frota do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus, uma das exigências feitas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto às empresas concessionárias do serviço, já começou. Ontem, ônibus novos foram inspecionados e entregues pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, na avenida Cyrillo Neves, no bairro Compensa, Zona Oeste.

“É só o começo. Esses ônibus representam 10% daquilo que a prefeitura estabeleceu como meta para este ano, que são de 300 ônibus novos. Nossa ideia é criar um calendário para que a cada mês as empresas disponham de novos veículos, contemplando assim todas as zonas da cidade”, destacou Marcos Rotta, que foi um dos primeiros a testar os novos veículos, chegando de ônibus ao local da entrega.

A previsão é de que os novos veículos estejam aptos a circular a partir da próxima sexta-feira (24), depois que a empresa Via Verde providenciar a instalação das câmeras de segurança, validadores eletrônicos, GPS, além de adotar os procedimentos para o emplacamento e cadastro dos ônibus junto à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). A Via Verde atende uma média de 145 mil usuários das zonas Centro-Oeste, Oeste, Sul e Norte. Os novos ônibus irão substituir aqueles que possuem maior tempo de circulação. O investimento por parte da empresa foi de R$ 9 milhões (R$ 300 mil por veículo).

Lei do Troco

Durante a entrega, o prefeito Marcos Rotta também acompanhou a colocação de cartazes nas catracas dos ônibus, informando sobre a chamada Lei do Troco, prevista no artigo 257, da Lei Orgânica de Manaus (Loman), que estabelece que o usuário deve “receber troco integral quando efetuar pagamento com moeda mais próxima de cinco vezes o valor de uma passagem inteira, sendo o passageiro transportado gratuitamente em caso de inexistência de troco integral”.

“A lei já existe e o que nós queremos é simplesmente o cumprimento dela. Demos um prazo para que o Sinetram se adequasse e hoje fui informado de que eles fizeram uma parceria com o Banco do Brasil para adquirir mais moedas. Hoje, a passagem de ônibus em Manaus custa R$ 3,80 e não R$ 4”, ressaltou Marcos Rotta.

Novos ônibus

Os ônibus entregues trazem consigo, além de porta à esquerda – item necessário para implantação de um novo modal do transporte coletivo na capital – os veículos oferecem mais conforto aos usuários, devido a suspensão possuir o sistema a ar, proporcionando maior estabilidade ao veículo, porque a sua altura permanece constante.