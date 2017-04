Frota de ônibus volta a parar durante protesto no Centro

Os ônibus de Manaus, que paralisaram as atividades de transporte público durante a manhã desta sexta-feira (28), voltaram a parar desde às 15h, horário marcado para o início do protesto contra as reformas trabalhista e da previdência no Centro da capital amazonense.

Os ônibus iniciaram a paralisação no mesmo local da manhã, na avenida Epaminondas, próximo da Igreja da Matriz, e uma fila de veículos segue até a avenida Constantino Nery.

Ainda existem alguns ônibus que estão completando a rota, mas também vão paralisar quando chegarem no Centro ou nos pontos finais das linhas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir de Oliveira, a frota de ônibus deve voltar a circular a partir das 18h.

O presidente informou que a medida é uma união de todas as categorias contra as novas medidas que serão adotadas depois de possíveis aprovações dos textos das reformas. “O trabalhador vai sair perdendo e estamos unidos nessa luta para guardar todos os direitos conquistados pelos trabalhadores nos últimos anos”.

Bruna Souza

EM TEMPO