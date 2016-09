Frota de 1.400 ônibus vai circular em Manaus durante a eleição, garante Sinetram; acesso será gratuito

Cem por cento da frota de ônibus do transporte coletivo de Manaus estará à disposição da população para o primeiro turno das eleições municipais, no próximo domingo (2). A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (28) pelo Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus (Sinetram). O serviço será gratuito, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na tarde de ontem (27).

“Teremos uma frota de dia útil, com 1. 400 ônibus à disposição da população, das 4h da manhã até o fim do pleito. Porém, há uma coisa que nos preocupa. É que essa gratuidade leva algumas pessoas a utilizarem o transporte público para outros fins, além de votar, e isso gera transtornos para aqueles que realmente vão às urnas, então nossa sugestão é que o transporte seja utilizado somete com a finalidade de ir até o local de votação”, disse Fernando Borges, assessor jurídico do Sinetram.

Fernando Borges também informou que a gratuidade gera um custo de aproximadamente R$ 9 milhões para os dois turnos das eleições, e acrescentou que empresas de transporte coletivo ainda não receberam o pagamento referente ao pleito de 2014.

“As empresas ainda não receberam os valores referentes às últimas eleições. Isso é motivo de preocupação, pois somando o valor do último pleito com este agora chegará a um total de R$ 20 milhões”, frisou.

Para Messias Andrade, diretor do Tribunal Regional Eleitora do Amazonas (TRE-AM), é imprescindível ter o transporte gratuito no domingo e, segundo ele 50% da frota já estariam de ‘bom tamanho’ para o tribunal, em vista de que, por conta do reordenamento de eleitores, poucas pessoas precisarão se deslocar para os locais de votação por meio de coletivos públicos.

O diretor do TRE ainda explicou que a medida de gratuidade também é um limitador para inibir a prática de crime eleitoral de transporte de eleitores.

Por Mara Magalhães

