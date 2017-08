Fretista é executado com 11 tiros no bairro da União

O crime da noite desta terça parou o bairro da União – Bruna Chagas

O fretista Lennon Lombardi Lobato, de 41 anos, foi baleado com 11 tiros, na noite desta terça-feira (15), na rua Pires de Carvalho, no bairro da União, Zona Centro-Sul da cidade. Crime deixou moradores preocupados e família pede justiça.

A vítima estava dentro de um carro, modelo Golf, de cor preta e placa JWX-8669, por volta das 18h. Segundo alguns moradores que não quiseram se identificar, ele estava ao celular quando dois homens em uma motocicleta, de cor vermelha e placa não identificada, disparam contra o rosto do fretista.

Mais de cinquenta pessoas estavam ao redor do carro onde o corpo se encontrava, aos cochichos e preocupados os moradores comentavam “É o Lennon?É ele sim…”, e assim ao serem abordados pela imprensa não quiseram emitir opiniões e preferiram a lei do silêncio.

A mulher e a mãe da vítima logo chegaram e em prantos foram reconhecer o corpo do marido. As duas não quiseram falar com os jornalistas por estarem muito abaladas no momento, mesmo assim pediram justiça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e chegaram a averiguar o corpo do homem dentro do carro. Em seguida foram embora do local já que o Instituto Médico Legal (IML) acabara de chegar para remover o corpo.

De acordo com o perito Wellington Lopes, a vítima tinha perfurações pelo rosto. O delegado José Edgar do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) vai investigar o caso e vai verificar se Lennon era envolvido com tráfico de drogas, roubos ou com outros crimes.

Bruna Chagas

EM TEMPO

