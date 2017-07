Frentista é assassinado a tiros em posto de gasolina de Fonte Boa

O homem estava no trabalho no momento que foi abordado pelo atirador – Divulgação

O frentista Jonas Alves de Oliveira, de 33 anos, conhecido como “Leke Leke”, foi assassinado com quatro tiros à queima roupa, na madrugada desta segunda-feira (3). O crime ocorreu em um posto de gasolina, onde a vítima trabalhava, localizado na estrada do aeroporto no município de Fonte Boa Amazonas (a 296 km de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava no local quando foi surpreendido por um motoqueiro, até o momento não identificado, que disparou quatro vezes na direção do frentista. Os disparos atingiram a cabeça, costas, barriga e braço da vítima. Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia investiga o crime como um possível acerto de contas, já que a vítima até pouco tempo atrás, foi presa em Fonte Boa por tráfico de drogas e estava em liberdade a aproximadamente um mês.

Tony de Oliveira

Correspondente da TV EM TEMPO

