Fred assume artilharia do Brasileirão, e Atlético-MG segue na briga pelo título

A liderança na artilharia do Campeonato Brasileiro ganhou mais um nome. E um concorrente de muito respeito. Fred fez o primeiro gol da vitória do Atlético-MG sobre o América-MG, por 3 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Com o gol, o camisa 99 alvinegro chegou a 11 na edição 2016, empatando com Robinho, Gabriel Jesus e Sassá.

Além de Fred, Carlos César e Lucas Pratto também marcaram na partida e garantiram a vitória do time mineiro.

Se na liderança da artilharia o Atlético-MG conta com dois jogadores, na briga pela liderança da competição o clube mineiro segue bastante vivo. Venceu e pressionou Palmeiras e Flamengo, seus dois rivais pelo título nacional.

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Yago), Júnior Urso e Otero; Clayton (Lucas Pratto), Robinho (Patric) e Fred. T.: Marcelo Oliveira.

América-MG

João Ricardo; Jonas, Messias (Claudinei), Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Ernandes e Tony (Danilo); Osman e Nixon (Matheusinho). T.: Enderson Moreira.

Gols: Fred aos 36 min do 1º tempo; Carlos César aos 19min, e Lucas Pratto aos 39min do 2º tempo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 30.411 pagantes

Renda: R$ 766.625,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Por Folhapress