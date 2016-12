Fraudes no auxílio-reclusão são alvos de operação em presídios do AM

A Polícia Federal deflagra na manhã desta terça-feira (20), a Operação ‘Pater Criminis’, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com fraudes contra a Previdência Social. Os suspeitos envolvidos no esquema recrutavam detentos do Amazonas a participar de fraudes para obtenção do benefício de auxílio-reclusão.

Foram cumpridos três mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão e três mandados de condução coercitiva, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, nas cidades de Manaus e Goiânia. A ação conta com aproximadamente 35 policiais federais.

As investigações indicaram que o grupo criminoso atuava na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), em Manaus. Após as tratativas com os internos, o outro passo era o recrutamento de mães com filhos menores sem pai registrado.

A partir disso, os agenciadores realizavam os trâmites de reconhecimento voluntário de paternidade em nome dos detentos, efetivando a averbação na certidão de nascimento da criança.

Após, os criminosos requeriam o benefício de auxílio-reclusão com base naquele dependente. O objetivo era receber o período atrasado (retroativo), que, em alguns casos chegavam ao montante de quase R$ 200 mil, valor que seria dividido entre o instituidor do benefício e os agenciadores.

Os criminosos ainda são suspeitos de falsificar a certidão de nascimento, modificando a idade da criança, com o objetivo de permanecer durante um maior período recebendo o benefício.

Outra forma de burlar a lei era a inserção de vínculos inexistentes na carteira de trabalho do interno, como forma de provar sua qualidade de segurado à época da prisão.

No curso das investigações verificou-se que um dos investigados tem antecedentes e até mesmo condenação penal por diversos crimes de estelionato previdenciário. O líder do esquema já foi preso pelo crime de roubo.

Com informações da assessoria