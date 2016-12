Fraude no auxílio-reclusão chega a R$ 3,7 milhões no AM

Nove pessoas, que não tiveram os nomes revelados, foram presas na Operação ‘Pater Criminis’ que foi deflagrada, nesta terça-feira (20), em Manaus, pela Polícia Federal. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa envolvida com fraudes, que chegam a R$ 3,7 milhões,contra a Previdência Social, em auxílios-reclusão concedidos aos presos do sistema penitenciário do Amazonas.

De acordo com a delegada responsável pela operação, Jeane Tufureti, as investigações começaram no início deste ano.

“Iniciamos nossos trabalhos em janeiro após uma denúncia de que uma criança havia sido reconhecida como filha por um detento. Os pais adotivos conheciam o pai biológico do menor e desconfiaram da ação do presidiário. Ele não era o verdadeiro pai” informou Tufureti. A suspeita levou a equipe de investigação a descobrir que a paternidade, reconhecida irregularmente, foi proposital para solicitar o benefício.

Segundo as investigações, o grupo atuava dentro da Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus, convencendo detentos a participarem do esquema de fraudes para obterem o benefício do auxílio-reclusão. Mães com filhos menores, com pais desconhecidos nas certidões de nascimento, eram recrutadas para o crime.

A partir de então, os criminosos realizavam a tramitação, onde os detentos de maneira voluntária, reconheciam as crianças como filhos. Depois, o pedido para inclusão no benefício era solicitado. Desse modo, os agenciadores cadastraram os menores para receberem o auxílio-reclusão com retroativo. Em alguns casos, o valor recebido era de aproximadamente R$ 200 mil.

Ainda segundo a delegada, todos os detidos nessa terça-feira realizavam a função de agenciadores.

“Eles ficavam na frente da unidade prisional convencendo as mulheres de detentos a participarem do esquema. Hoje serão ouvidas mais quatro pessoas envolvidas” explicou Jeane.

Foram cumpridos ao total nove mandados, sendo três de prisão preventiva, três de busca e apreensão e três de condução coercitiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Os cumprimentos dos mandados foram realizados nas cidades de Manaus e Goiânia. A operação contou com grupo de 35 policiais federais.

Antecedentes

Foi constatado durante as investigações, que um dos suspeitos tem antecedentes criminais. Inclusive, o homem, que não teve o nome revelado, foi condenado pela Justiça amazonense por diversos crimes de estelionato previdenciário. O líder do esquema também já teria sido preso por roubo, segundo a Polícia Federal.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO