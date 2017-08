Franquia ‘Dirigindo Bem’ oferece desconto especial em aula de direção para habilitados

Dirigindo Bem é a primeira franquia do segmento em Manaus -foto:Divulgação

Quase todo mundo conhece alguém que fez todas as aulas práticas, tirou a CNH e depois descobriu que tem medo de dirigir. Isso acontece porque dirigir sozinho, sem o instrutor e com ruas movimentadas, causa certo transtorno para algumas pessoas. Na tentativa de solucionar o problema, surgiram os Centros de Treinamento para Habilitados da “Dirigindo Bem”.

Pensando em facilitar a vida de quem quer perder o medo de dirigir, a “Dirigindo Bem” oferece um desconto de 24%, com atendimento psicológico, para entender e trabalhar o medo ao volante e a insegurança ao dirigir. Além disso, o motorista vai contar com aulas práticas com profissionais capacitados para melhorar o desempenho e confiança ao volante.

Clique aqui, imprima o cupom e receba desconto especial

De acordo com a proprietária da “Dirigindo Bem” Fabiana Konasugawa, essa é a primeira franquia do segmento em Manaus.“Há dez anos somos a primeira e maior franquia no mercado manauara, dentro deste perfil, direcionado para habilitados que apresentam dificuldade para dirigir. Fechamos parceria com o Economiza Manaus porque queremos atingir o maior público e levar as pessoas às ruas com segurança”.

Dirigindo Bem:

O método utilizado é o IGAP, que consiste de aulas práticas e acompanhamentos psicológicos para que o habilitado realmente volte a dirigir com tranquilidade e segurança.

Quer mais descontos? Acesse o link – clique aqui – imprima seu cupom gratuitamente, leve até o estabelecimento ofertante e garanta o seu desconto.

EM TEMPO

Leia mais:

Agência oferece 20% de desconto em viagens de Manaus para Margarita

Economiza Manaus chega com até 70% de descontos

Autoescola em Manaus oferece descontos para carteira de motorista