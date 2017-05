Francisco Souza articula chapa e poderá concorrer ao governo do AM

Uma série de informações está sendo veiculada a respeito de uma possível criação de chapa para 0 deputado Francisco Souza, do Partido Trabalhista Nacional (PTN), concorrer ao governo do Amazonas.

A hipótese ganhou força logo após a posse de David Almeida (Pros) no cargo de governador interino. Francisco teria tido uma conversa com o colega de partido, Orlando Cidades, sobre a possibilidade. Ao ser questionado por algumas pessoas sobre essa formação de chapa, o parlamentar não negou as especulações. “Estamos analisando”, respondeu de forma direta.

Com a ida de David Almeida para o governo e a posse do presidente estadual do PTN, Abdala Fraxe, na chefia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o partido, assim como outras legendas, viu uma oportunidade de se lançar no pleito, que será realizado em agosto.

“Temos condições reais, mas não depende de mim”, concluiu Francisco.

