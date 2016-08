Franciele Nascimento e Estefani Almeida disputam cinturão no maior evento de MMA do Norte

O Mr. Cage, que é considerado o maior evento de MMA do Norte do país, retorna a Manaus em sua 23ª edição, que este ano ganha casa nova e será realizado na Arena Amadeu Teixeira, neste sábado (27), a partir das 17h. E entre os duelos confirmados no card do evento será entre as cascas grossas Franciele Nascimento (projeto Nandinho) e Estefani Almeida (Carioca Team), que irão se encontrar no octógono e prometem uma grande revanche.

As meninas lutaram em dezembro do ano passado no Mr. Cage 20, e ambas estavam no início da carreira no MMA. No primeiro confronto, Estefani levou a melhor e ganhou o título na categoria até 61 quilos.

Melhor preparada do que na primeira vez, Franciele garante que vencerá a revanche por conta de seu preparo físico e dos treinos fortes de jiu-jítsu e boxe. Ela sabe que terá dificuldades pela frente, mas promete fazer de tudo para levar o cinturão para casa.

“Eu sei que não será uma luta fácil, mas todos os títulos que conquistei foram frutos de muita dedicação e força de vontade, e nesta luta não será diferente. Hoje me sinto mais forte e preparada, pois quando perdi para ela eu tinha apenas o jiu-jítsu como defesa, e hoje tenho o boxe onde posso garantir a vitória tanto em pé quanto no chão”, declarou a lutadora que iniciou no mundo da luta aos 16 anos de idade.

Franciele coleciona vários títulos em seu cartel de lutas. No MMA, o mais recente foi conquistado no Big Way Fight Night, realizado em julho deste ano, onde a lutadora venceu após aplicar um mata-leão na coariense Fabiulane Silva, e levou para casa o cinturão do peso mosca.

Do outro lado, Estefani Almeida espera vencer fazendo uso das artes marciais em que é perita, como o boxe, o muay thai e o jiu-jítsu, sua especialidade. Ela garante que Franciele não terá chance nenhuma na luta.

“Estou muito focada e venho treinando diariamente, tudo em mim está bom. Ela não terá chance, pois estou preparada para lutar tanto em pé quanto no chão”, declarou a manauense que mora na cidade de Boa Vista (RR).

Torcida

A mais nova contratada do UFC, Ketlen Vieira “Fenômeno”, marcará presença no Mr. Cage. Mas diferente das outras vezes em que esteve dentro do octógono, ela estará apenas na torcida pelos colegas que estarão em lutando.

“Estou feliz com minha contratação no UFC, e devido normas do evento, não posso disputar outros torneios. Mas fico feliz com o convite feito pelo Mr. Cage para assistir as disputas do campeonato que somou muito em minha carreira no MMA. Estarei na torcida pelos amazonenses e grata por poder dar meu apoio a todos. Desejo a eles que, assim como eu, possam realizar o sonho de entrar no maior evento de artes marciais mistas do mundo, e não tenho dúvidas de que o Amazonas é um local onde muitos outros campeões irão surgir”, declarou Ketlen.

Além da lutadora, também foi confirmada a presença de Dileno Lopes, que ficou conhecido após a participação no reality show TUF Brasil 4, realizado no ano passado, onde chegou ao combate final e perdeu por finalização para o paulista Reginaldo Vieira. Mesmo com a derrota, o UFC contratou o amazonense, que hoje integra o time de lutadores do evento.

Por: Wal Lima