Franceses vão às urnas para definir novo presidente do país

Ao longo do dia deste domingo (7) os franceses vão às urnas no segundo turno da eleição que vai definir o presidente para governar o país pelos próximos cinco anos. Na disputa estão o candidato de centro Emmanuel Macron e a de extrema-direita Marine Le Pen. A eleição de hoje é vista como a mais importante na França em décadas, com candidatos que têm visões opostas sobre a Europa.

Enquanto a candidata Le Pen, da Frente Nacional, fecharia as fronteiras do país e abandonaria o Euro, o candidato Macron, que nunca assumiu um cargo eleitoral, quer uma cooperação europeia mais intensa e uma economia aberta.

No primeiro turno, ocorrido no dia 23 de abril, Macron ficou pouco a frente de Marine Le Pen. Um dia após a votação, a União Europeia rompeu neutralidade e manifestou apoio ao social liberal Emmanuel Macron no segundo turno das eleições presidenciais.

Nas últimas semanas os dois candiatos estiveram em intensa campanha para conquistar os votos dos eleitores franceses. Na quarta (3), Marine e Macron se enfrentaram no último debate antes do segundo turno falando sobre quatro grandes temas: economia, terrorismo, educação e Europa.

Aos 39 anos, Macron, candidato do partido Em Marcha!, espera tornar-se o presidente mais jovem do país. Ex-banqueiro, estudou em uma das mais respeitadas academias francesas, a Escola Nacional de Administração. Se tornou ministro da Economia e Finanças do governo socialista de François Hollande aos 36 anos.

Marine tem 48 anos e tenta ser a primeira mulher a alcançar o posto de chefe de Estado. Ela estudou direito em uma das melhores faculdades francesas em sua área, a Universidade Paris II- Panthéon-Assas. É a presidente da Frente Nacional, partido fundado por seu pai, Jean-Marie.

Yara Aquino

Agência Brasil