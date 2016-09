França pressiona no fim, derrota Nigéria e garante vaga nas quartas

França e Nigéria entraram em confronto pela primeira vez na história das Copas nesta segunda-feira (30), em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial do Brasil.

Os Bleus queriam confirmar o favoritismo enquanto os africanos estavam em busca de um feito histórico. No Estádio Nacional Mané Garrincha, os europeus, após pressão no fim do jogo, conseguiram vencer os adversários por 2 a 0.

O primeiro tempo foi disputado, as duas equipes tiveram chances de gol. Aos 18 minutos, a Nigéria teve um gol anulado por impedimento Emenike. Enquanto isso, a os franceses chegaram ao ataque com perigo com jogadas de Giroud e Benzema.

Na volta dos vestiários, o jogo permaneceu concorrido. As duas equipes tiveram chances incríveis de gol. Os dois técnicos fizeram alterações: A Nigéria por lesão e a França por questão tática. Benzema teve a melhor oportunidade aos 24 minutos, quando a bola estava chegando ao gol, mas Moses tirou na linha. Logo em seguida, os franceses acertaram um chute na trave. Após tanta pressão francesa, o gol saiu aos 34 minutos, com Pogba. A vitória foi selada aos 46, com um gol contra.

Com o resultado, a França enfrenta Alemanha ou Argélia. O duelo entre os germânicos e argelinos acontece ainda nesta segunda-feira, no estádio Beira-Rio, às 17 horas (de Brasília). Enquanto isso, a Nigéria se despede da Copa do Mundo do Brasil.