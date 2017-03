FPS entrega micro-ônibus para associação comunitária de Envira

Idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos pela Associação Comunitária e da Cultura Evangélica de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus) passaram a contar com serviço de transporte a partir deste ano. Investimento do Fundo de Promoção Social (FPS) do Governo do Amazonas, o novo micro-ônibus foi entregue no fim da tarde desta terça-feira, 28 de março, com o objetivo de facilitar a locomoção dos beneficiários para atendimentos e participação em eventos da entidade.

Presidido pela primeira-dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira, o FPS fomentou a aquisição de veículos por oito Organizações da Sociedade Civil do Amazonas em 2016. Com o transporte, as instituições conseguem melhorar a qualidade de atendimento dos usuários e ampliar o alcance dos serviços. Isso porque a falta de condução é um dos fatores que mais afasta e reduz a participação do público nos projetos sociais.

Além de Envira, entidades de Iranduba, Coari, Humaitá, Tabatinga, Itapiranga e Manaus também adquiriram veículos com a parceria do FPS.

Está é a primeira vez que a Associação Comunitária e da Cultura Evangélica de Envira realiza investimentos com fomento do FPS. A organização foi selecionada ano passado, por meio de edital, e recebeu R$ 205 mil para a compra do veículo que vai beneficiar diretamente mais de 200 pessoas que usam regularmente os serviços da instituição.

Palestras, cursos profissionalizantes e a confecção e venda de artesanato estão entre as atividades de destaque. Criada em 2003, a associação promove o atendimento socioassistencial de idosos de baixa renda, mas também atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Os focos são envelhecimento saudável e fortalecimento dos vínculos familiares e religiosos, conforme a presidente da instituição, Maria Rosélia Castro.

Com capacidade para 23 lugares, o micro-ônibus será empregado no traslado dos idosos para a alfabetização e cursos de informática básica, corte e costura e música. Além disso, também será usado para transportar os beneficiários para as atividades socioculturais, na realização de visitas domiciliares e nas campanhas de vacinação promovidas pela Associação.

Em 2016, o governo do Amazonas aprovou o repasse de R$ 3, 383 milhões para 23 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que prestam serviços assistenciais no Estado.

