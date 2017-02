FPS entrega cadeiras de roda e kits dormitório para deficientes do Viver Melhor 3

Cadeiras de roda e kits dormitório começaram a ser entregues nesta terça-feira (7), para famílias de pessoas com deficiência do conjunto residencial Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Até o final de fevereiro a ação deve beneficiar cem pessoas que vivem no local. A estimativa é conceder 1.108 cadeiras de roda para pessoas com deficiência ao longo de 2017.

A ação é realizada pelo Fundo de Promoção Social (FPS), presidido pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). O investimento no programa de acessibilidade é de R$ 1,119 milhão e contempla a doação de 1.108 cadeiras de roda para pessoas com deficiência.

“Estamos concretizando o sonho de muitas pessoas. É a preocupação do Governo do Estado com a pessoa com deficiência. Um investimento nos móveis para conforto e nas cadeiras de roda, que serão distribuídas também para outras unidades habitacionais. É uma concretização de um trabalho no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque esse é o papel do governo”, explicou a secretária-executiva do FPS, Vânia Cyrino, que acompanhou a entrega dos equipamentos na manhã desta terça-feira.

Ano passado, o FPS e a Seped fizeram em conjunto o mapeamento das 96 famílias do Viver Melhor 3 para identificar as necessidades. Assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas acompanharam cada caso. Nesta fase do trabalho, o FPS está doando cadeiras de roda universal e um kit dormitório, com cama, colchão, ventilador e jogo de lençóis. A aposentada Belinha França Gomes, 58, foi uma das beneficiadas. Ela recebeu o kit dormitório, com cama de casal, e a cadeira de roda e afirma que agora tem mobilidade dentro de casa e consegue fazer suas atividades diárias pelo conjunto.

“Eu fico muito emocionada. Ganhei a cama, que eu não tinha, e o principal que é a cadeira de roda. Ela me deu uma mobilidade muito boa aqui dentro de casa. Agora eu consigo fazer tudo, varrer, passar pano, me movimentar por todos os lugares. Estou muito feliz”, disse a aposentada, que mora sozinha em um dos apartamentos adaptados para pessoas com deficiência no conjunto habitacional entregue pelo governador José Melo no fim de 2016.

Mãe de duas crianças com deficiência, a dona de casa Alcilene Nogueira, 32, também comemora a chegada do apoio. Ela recebeu duas camas de solteiro para os filhos Tarso Gabriel, 7, que nasceu com Paralisia Cerebral, e Tharsianny dos Santos, 5, que tem displasia broncopulmonar. “É uma ajuda muito bem recebida porque as dificuldades são grandes. Fico muito feliz, já estava feliz por ter ganhado minha casa própria, e agora receber essa benção me deixa ainda mais satisfeita. Nossa vida, hoje em dia, é de agradecimento”, relatou.

De acordo com a secretária estadual da Pessoa com Deficiência, Vânia Suely, os beneficiários fazem parte do cadastro da Seped e o suporte é fundamental para a mobilidade e maior independência. “Há toda uma programação para que sejam entregues esses kits. Primeiramente, tem que ser cadastrado, a Seped faz o cadastramento, e em seguida recebe a visita multidisciplinar de psicológicos, assistentes sociais e fisioterapeutas. Faz o levantamento das necessidades dessa pessoa e em seguida faz a entrega desses benefícios”, disse.

Com informações da assessoria