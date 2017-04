FPS abre ‘Crédito Solidário’ para empreendedores de baixa renda

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo, o programa ‘Crédito Solidário’, do governo do Amazonas, liberou nesta quinta-feira (6) R$ 64 mil para financiar pequenos negócios entre pessoas de baixa renda de Manaus. A assinatura do contrato ocorreu na sede do governo, na Zona Oeste da cidade. Ao todo, 32 pessoas foram contempladas com o crédito

O programa é uma parceria do Fundo de Promoção Social (FPS) com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Os beneficiários que assinaram o contrato nesta quinta-feira (6) fizeram o cadastro em dezembro do ano passado durante a 1ª Feira do Trabalho e Empreendedorismo, que aconteceu no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Em 2016, o Crédito Solidário beneficiou mais de 400 famílias. Foram aplicados cerca de R$ 660 mil com financiamento para pessoas desempregadas e que trabalham por conta própria. O programa é executado em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab).

Com o ‘Crédito Solidário’ é possível obter financiamentos de no mínimo R$ 200 e no máximo R$ 2 mil, sem juros. Com o recurso em mãos, o beneficiado tem até seis meses para começar a pagar. O valor pode ser quitado em até dois anos.

A única forma de acessar o Crédito Solidário é através das ações itinerantes promovidas pelo FPS ou diretamente na sede do Fundo, que fica na sede do governo do Estado. Não há qualquer custo ou cobrança de taxa para adesão ao programa. A liberação é feita após fiscalização da equipe do FPS. O financiamento social também é acompanhado pelos técnicos com o objetivo de comprovar a veracidade da aplicação. Quem não comprova que usou o dinheiro da maneira correta, recebe punições com multas e juros.

Para o governador do Amazonas, José Melo, o ‘crédito solidário’ é essencial para as pessoas mais humildes da cidade.

“‘O Credito solidário’ é mais uma das ações do grande leque que tem no FPS e na secretaria de assistência social. É um crédito no valor de R$ 3 milhões, que foi destacado do FPS para Afeam. Não tem juro, por isso ele é crédito solidário. Tem seis meses de carência e até 24 meses para quitar. Por tanto é, absolutamente, importante para as pessoas de baixa renda”, disse o governador.

Este ano, o FPS iniciou o calendário de atendimento para cadastrar novos interessados em obter o crédito social. A agenda começou em março, no Centro de Convivência da Família Maria de Miranda Leão. Nesta terça-feira e quarta-feira o atendimento ocorreu no Centro de Convivência do Idoso do bairro Aparecida. Ao todo, segundo o governador, mais de 1,5 mil pessoas serão beneficiadas até o fim do ano.

Mara Magalhães

EM TEMPO