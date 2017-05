Fotos do “iPhone 8” voltam a vazar e indicam evoluções do dispositivo

Faltam quatro meses para o lançamento dos novos iPhones, mas nesta semana, fotos dos dispositivos da Apple vazaram pela segunda vez na internet. Dessa vez foram duas imagens do smartphone que deve trazer diversas novidades para presentear os fãs da marca que completa dez anos.

Rumores dizem que a multinacional americana deve lançar três modelos do aparelho ao mesmo tempo. Especula-se que os iPhones 7s, 7s Plus, e um outro, que vem sendo chamado de “iPhone 8”, vão ser divulgados no mês de setembro.

As fotos dão indícios dos novos atrativos do gadget. O principal deles é o tamanho da tela, que deve ocupar quase todo o espaço frontal do celular. Outra revolução está no botão “home”, que deixa de ser físico e passa a ficar no canto esquerdo inferior da tela.

O material usado na peça frontal também deve ser diferente dos últimos modelos do iPhone. No início do ano a Apple chegou a um acordo com a coreana Samsung e encomendou mais de 70 milhões de telas AMOLED. Um indício de que a gigante da maçã deve, finalmente, abandonar as telas de LED convencionais.

Outra evolução aguardada é a tecnologia de reconhecimento facial, que pode ser usada, entre outras coisas, para desbloquear o aparelho sem ter sequer encostar os dedos nele. Essa possibilidade ganhou força depois que a Apple comprou empresas que trabalham com a tecnologia.

Apesar de todas as informações vazadas, a empresa norte-americana é conhecida por surpreender nos lançamentos de seus dispositivos e pode guardar novidades inéditas para o evento.

O vazamento das imagens não deve diminuir a expectativa dos applemaníacos, que já fazem do “iPhone 8” o smartphone mais aguardado de todos os tempos.

Gabriel Costa

EM TEMPO