Fotos de Zé do Caixão em igreja evangélica surpreendem internautas

Fotos de José Mojica, o famoso Zé do Caixão, em uma igreja evangélica têm movimentado a internet desde a noite desta segunda (30).

Nas imagens publicadas pelo pastor Erzon Aduviri, o ator e cineasta aparece bem diferente da figura imortalizada no imaginário dos amantes de filmes de terror.

Com traje social, uma calça escura e uma camisa branca, Mojica está com a mão na altura do peito, com a cabeça baixa. Em outra foto, ele aparece fazendo um sinal de “joia” com o polegar.

“Neste domingo, o Zé do Caixão, juntamente com a mulher, tomou a decisão pelo batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no apelo do pastor Luís Gonçalves. Louvado seja Deus!”, escreveu Aduviri, que em seguida apagou a postagem. Prints da publicação, porém, já circulavam pelas redes sociais.

Procurada, a assessoria de José Mojica não respondeu até a publicação desta nota.

Ao portal Ego, a filha dele, Liz Vamp, confirmou a veracidade das imagens e contou que o pai frequenta os cultos acompanhado da mulher, Edineide Silva.

“[a mulher dele] É evangélica, há um ano ela tem ido na igreja adventista. Eles eram casados, ficaram separados por 20 anos e voltaram quando ele estava doente. Meu pai vai com ela porque aquilo é importante para ela. Eu não gosto de igreja que se aproveita das pessoas, fico com o pé atrás, mas, enfim, ele está indo sim, está achando as pessoas legais e as pessoas estão tratando ele bem, é o que importa. Espero que eles sejam boas pessoas, acho legal ele acompanhar a mulher, mas queria deixar claro para os fãs que isso não vai afetar o trabalho dele”, declarou.

