Fotógrafo do EM TEMPO é selecionado para compor mostra internacional

O fotógrafo do EM TEMPO, Michael Dantas, teve uma fotografia selecionada para compor a mostra itinerante do 12º Prêmio New Holland de Fotojornalismo. A lista dos quatro vencedores, entre profissionais e aficionados, além dos 26 escolhidos para a exposição foram divulgados na terça-feira (21).

“É legal o reconhecimento. Todo o esforço é recompensado. Participar de uma mostra, ser selecionado entre vários profissionais, de diversos países, é muito bom”, disse Dantas, ressaltando que a imagem selecionada irá circular por toda a América Latina e que isso é importante para o currículo do profissional.

A fotografia escolhida é intitulada ‘Olho de Guaraná’. O fotógrafo conta que enfrentou muita dificuldade para conseguir fazer o registro. “Fui quatro vezes em Maués e não conseguia fazer a foto porque estava fora da época do guaraná ou tinha outro empecilho. E, após enfrentar horas de barco, ir de voadeira para a comunidade, acabou dando certo”, relatou.

A ideia para ‘Olho de Guaraná’ surgiu a partir da temática que envolve a agricultura, um dos temas que são foco da premiação. Na primeira vez, Michael mostrou o açaí e desta vez, ele decidiu que queria destacar o guaraná e o formato que parecido a de um olho.

Dantas trabalha com fotografia há 12 anos e, em 2014, foi vencedor – pela modalidade profissional – na categoria ‘Sustentabilidade’, com a foto de um trabalhador retirando açaí do porão de um barco.

O prêmio

Inicialmente restrito ao Brasil, o concurso foi ampliado primeiramente para o Mercosul e, ao completar 10 anos, para toda a América do Sul, tornando-se o principal concurso fotográfico desses países. Em 12 anos de concurso, foram inscritas cerca de 21 mil imagens e realizadas 190 exposições, em 105 cidades, de cinco países para um público de 500 mil pessoas.

O prêmio é um projeto cultural realizado pela Mano a Mano Projetos, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e patrocinado pela New Holland e Banco CNH Industrial.

Manoela Moura

EM TEMPO