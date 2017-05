Fotógrafo das celebridades faz curso em Manaus

O 1º workshop de fotografia com o paulista e premiado fotógrafo das celebridades Fábio Tierri acontece no dia 27 de maio, de 8h às 17h30, no auditório de uma faculdade no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. O evento é destinado aos profissionais que gostam de fotografia.

As vagas são limitadas e mais informações poderão ser obtidas por meio do site milclicks.vix.com/prod ou no 99131-0390/99219-9444. Os participantes ainda podem levar 1kg de alimento não perecível que será doado ao abrigo Moacir Alves.

O fotógrafo

Fábio Tieri é especializado em fotos de publicidade e moda. Apesar de ter apenas 40 anos, já possui mais de 20 anos de experiência na produção fotográfica para campanhas publicitárias, catálogos editorais de revista de moda, tanto no Brasil quanto no exterior.

Atualmente, atua também como empresário, proprietário do estúdio fotográfico que leva seu nome, e é famoso por fotografar celebridades nacionais e internacionais.

Além de ter grande atuação no ramo da publicidade e moda, Tieri conquistou o 1º lugar no concurso mundial de fotografia de Natureza, promovido pela International Society of Photographers (ISP), instituição da qual tornou-se membro honorário, após o reconhecimento pelo trabalho, figurando no ranking como um dos melhores fotógrafos do mundo.

Com informações de assessoria

EM TEMPO