Fórum reúne profissionais de UBSs e maternidades

Profissionais de 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de 53 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e das maternidades Balbina Mestrinho de Dona Lindu participaram nesta segunda-feira (19) do 3º Fórum de Vinculação ao Pré-Natal de 2016.

O evento, executado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aconteceu no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), e reuniu trabalhadores que atuam no pré-natal, parto e puerpério (período de 42 dias após o parto) na Zona Sul de Manaus.

Durante o evento houve a apresentação de experiências exitosas de vinculação ao pré-natal executadas por profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família – Sul 14 (UBSF – S 14), das UBSs Japiim e Nilton Lins, e das maternidades Dona Lindu e Balbina Mestrinho.

A gerente do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul), Oriana Nascimento, explica que os fóruns de vinculação são realizados com o objetivo de promover a integração entre os profissionais envolvidos na rede de atendimento as mulheres grávidas, desde o pré-natal, realizado pelas UBSs e pelas equipes de Estratégia Saúde da Família, passando pelo parto realizado nas maternidades, até a fase do puerpério.

“Os Distritos de Saúde Sul, Leste, Oeste e Norte realizam três fóruns de vinculação durante do ano. É uma forma de fortalecer a integração entre os profissionais, promovendo a troca de experiências, ouvindo as dificuldades encontradas no processo de trabalho e buscando soluções de forma conjunta, contribuindo para o atendimento das grávidas e bebês”, explicou Oriana Nascimento.

Uma das experiências exitosas do trabalho de vinculação foi apresentado pela enfermeira Josefa Abreu, da UBS Japiim, que atende uma média mensal de 12 e 15 gestantes que participam da vinculação durante o pré-natal.

“São agendadas visitas das gestantes às maternidades onde irão realizar o parto, quando podem conhecer os serviços, esclarecer dúvidas e obter informações sobre o processo de parto. O trabalho inclui a referência e contrarreferência, já que a grávida sai da maternidade com a primeira consulta marcada para o retorno à UBS ainda na primeira semana do nascimento”, destaca Josefa Abreu.

A vinculação das gestantes às unidades de referência para assistência ao parto faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer a rede de cuidado e a organização da rede de atendimento, contribuindo para a redução dos índices de mortalidade materna e infantil.

“O importante é que todos entendam que o trabalho de redução da mortalidade deve ser realizado em rede. Não é responsabilidade apenas da maternidade ou da Unidade Básica, mas passa por um trabalho conjunto que deve envolver profissionais de toda a rede de atenção”, afirmou a gerente da Rede Cegonha na Semsa, enfermeira Francisca Sonja Ale Girão Farias.

Com informações da assessoria